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شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 1738 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 23 أبريل 2020
سجلت الولايات المتحدة الثلاثاء وفاة أكثر من 1700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة.
وتعتبر هذه الإحصائية أقل حصيلة وفيات يومية مسجلة منذ بدء ذروة الفيروس، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.
وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 1738 شخصا (مقابل 2751 في الليلة السابقة)، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 46.583 وفاة، في حين ناهز إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس 840 ألف إصابة.
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