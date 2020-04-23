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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة خليجية تكشف حرص قيادة الإمارات على سلامة المواطنين والمقيمين والان مع التفاصيل
الخميس 23 أبريل 2020
أكدت صحيفة خليجية، حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها من جميع الجوانب، الصحية والأمنية والغذائية وغيرها، وتسعى القيادة لتوفير كافة الوسائل من أجل هذه الأهداف، تشريعياً ومادياً، كما تواكب قيادتنا الرشيدة المستجدات والظروف الطارئة بتشريعات تعزز القدرة على مواجهتها وتجاوزها.
وأضافت صحيفة "البيان" الإماراتية أنه في لفتة إنسانية وتقديرية استضاف اجتماع مجلس الوزراء - الذي ناقش أهم تطورات وتداعيات أزمة الوباء العالمي «كورونا» على دولة الإمارات، صحياً وتعليمياً واقتصادياً ودوليا - مجموعة من جنود فرق مكافحة وباء «كورونا» في المواجهة في المستشفيات والشوارع، وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله": «استضفنا مجموعة من خط الدفاع الأول ضمن الجلسة.. شاكرين ومقدّرين وممتنّين لجهودهم الجبارة».
وقالت في ختام افتتاحيتها إنه وفي إطار تأمين الغذاء للجميع في ظل الظروف الحالية، اعتمد سموه تشكيل فريق عمل «لتنمية قطاع الزراعة الحديثة بالدولة»، بهدف استخدام التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية للقطاع الزراعي بشكل كبير، وباعتبار أن الزراعة المستدامة ضمانة اقتصادية وأمنية واجتماعية للوطن، وقال سموه إن جميع المقدرات الحكومية ستكون مسخّرة للعبور السريع لهذه الأوقات الاستثنائية في تاريخ دولتنا.
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