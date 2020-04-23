شكرا لقرائتكم خبر عن تستغرق عقود لاستعادتها ... حريق غابات يدمر محميات الطبيعة في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل
وطال الحريق 167 هكتارا من أراضي منطقة بالقرب من الحدود الهولندية، حسبما قال رئيس البلدية، بوب كوبنز، لوكالة الأنباء البلجيكية مساء الأربعاء.
وتغطي المنطقة المحمية الواقعة في إقليم أنتويرب، مساحة 500 هكتار، بشكل إجمالي.
وقال كوبنز: "سيستغرق الأمر عقودا لاستعادة كل شيء".
وبحسب التقرير ، تسبب الحريق في تصاعد دخان كثيف واستخدمت السلطات طائرة
مروحية كجزء من جهود الإطفاء.
ولم يعرف سبب الحريق مساء الأربعاء ، لكن الجفاف الشديد ساد لأسابيع.
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