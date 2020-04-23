سامسونغ تطور كاميرات لم يسبق لها مثيل!

سربت بعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية معلومات تفيد بأن شركة سامسونغ تسعى لتطوير كاميرات رقمية صغيرة مزودة بحساسات لم تشهدها الأجهزة الإلكترونية من قبل.
وفي حال نجحت سامسونغ في تطوير اختراعها الجديد سيكون هذا الحساس بدقة تزيد أكثر بـ 5 مرات عن دقة أقوى حساس إلكتروني موجود لكاميرات الهواتف حاليا.
ويتوقع الخبراء أن تلقى التقنية الجديدة رواجا كبيرا وتسخدم ليس فقط في كاميرات الهواتف، وإنما في الكاميرات المخصصة للمعدات الطبية، وكاميرات الويب العاملة مع الإنترنت، وحتى الكاميرات التي تركب على الدرونات والتي باستطاعتها رصد الأجسام الصغيرة من مسافات بعيدة.
وتجدر الإشارة إلى أن سامسونغ كانت قد طورت حساس ISOCELL Bright HMX بدقة 108 ميغابيكسل، والذي اعتبر أقوى حساس لكاميرات الهواتف حين إطلاقه، وركب في هواتف Mi CC9 Pro التي تنتجها شركة xiaomi .
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