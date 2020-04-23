بالفيديو: هيفا وهبي تتحدث عن الخيانة وتشكو وزنها الزائد

وقالت هيفاء وهبي التي أطلت ضيفة عبر "سكايب" في الحلقة الختامية ببرنامج "منّا وجر": "صارلي قاعدة بالبيت من 11 مارس وياريت عم بيزيد الجمال لكن عم بيزيد إشيا تانية معه عم بيزيد الوزن".

وبشأن ما ستفعله بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي قالت هيفاء وهبي: "سأهاجر إلى الشارع طبعًا"، معربة عن امتنانها لجهود الحكومة اللبنانية في احتواء أزمة كورونا ودور الشعب اللبناني ووعيه في الالتزام بالحجر الصحي المنزلي.

وفي فقرة لعبة الأبراج علقت هيفاء وهبي على أصحاب برج الحمل فقالت: "دمهم تقيل"، مردفًة: "وصاحب برج الحمل مفكر نفسه مهضوم وفي دمه الخيانة وبخيل".

أما في حديثها عن برج العقرب تطرقت إلى الغدر فقالت: "أصحاب برج العقرب مهما فعلت من أجلهم يغدرونك في النهاية"، دون أن توضح من قصدت من الأشخاص.

وأعربت هيفاء وهبي التي أطلّت في البرنامج مرتدية بيجاما باللون الزهري، وهي جالسة في منزلها وبدت على طبيعتها وبلمسات تجميلية من صُنع خبير التجميل بسام فتوح، عن استيائها من بعض الأسئلة التي وُجهت إليها حيث دارسؤال في محور الأسئلة على شكل المزاح معها فسئلت أنها "فيما لو خيرت بين تقبيل شخص أكل ثوم وآخر أكل بصل من تختار؟"، فتساءلت قائلة: "شو هالسؤال".

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وخلال الحلقة كانت هناك مداخلة للكاتب الفلسطيني الكندي شاكر خزعل، المسؤول عن مبادرة "Candelle of hope" -انت الأمل- التي شاركت فيها هيفاء وهبي، وأعلن عن مفاجأة للفنانة اللبنانية قائلًا: "بعدما قبلت هيفاء بمبادرتي بإضاءة شمعة إلكترونية من أجل نشر الأمل، ونظرًا للأصداء التي حازت عليها خطوتها، سأفاجئها وأعلن بأن صورتها علقت على إحدى لوحات نيويورك في أهم شارع للإعلانات، لعلها تكون بصمة أمل للشعب وطبعًا هي الفنانة العربية الوحيدة التي علقت صورتها هناك".

ولم تختر هيفاء وهبي الرجل الأوسم من وجهة نظرها عندما تم تخييرها بين الأوسم من بين معتصم النهار وأحمد فهمي فقالت: "أحب الاثنين بالطبع ولا يمكن أن أجيب على هكذا سؤال، ولكن أحمد مقربٌ مني أكثر"، فيما عبرت وبشكل مؤثر على عدم عرض مسلسلها "أسود فاتح" الذي كان من المقرر أن تنافس به في الماراثون الرمضاني هذا، مضيفة: "من الأفضل لنا أننا لم نصور في الظروف الصعبة التي سمعنا عنها لأنه كان سيؤثر على نوعية العمل".

وبشأن الجديد الذي تحضره كشفت هيفاء وهبي أنها بصدد الكشف عن أغنية جديدة من أصل 3 أغاني كانت قد قامت بتحضيرها قبل أزمة كورونا منوهة أنها بصدد طرح أغنية من بينها خلال فترة الحجر المنزلي لكنها لم تحسم قرار الاختيار من بينها بعد، متمنية من الجميع أن يلتزم المنزل كي يظل بلدها لبنان من أقل البلدان التي تتأثر بفيروس كورونا.

يُشار إلى أن مسلسل "أسود فاتح"، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وإنتاج صادق الصباح، وتم خروجه من السباق الرمضاني 2020 ويقوم ببطولته هيفاء وهبي وبمشاركة أحمد فهمي، وصبري فواز، وعمر السعد، وفراس سعيد، وغيرهم.