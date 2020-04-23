- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تحمي العمال من كورونا بمركزي فحص في مصفح بأبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
وفرت أبوظبي فحص فيروس "كوفيد 19" لجميع عمال المناطق الصناعية بمنطقة مصفح من خلال إنشاء مركزي فحص خاصين بفئة العمال.
يأتي ذلك في إطار الجهود الوقائية والاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات للحفاظ على صحة وسلامة السكان خاصة العمال والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاء إنشاء مركزي فحص العمال بمنطقة مصفح في إطار جهود الإمارات الحفاظ على سلامة وصحة السكان من خلال مراكز الفحص المنتشرة على مستوى الدولة لتؤكد دائما أن صحة الإنسان تتصدر الأولويات في مجتمع الإمارات.
وكل يوم تثبت قيادة دولة الإمارات أنها على قدر التحدي في وجه كل الأزمات، وقادرة على تقديم العون لكل المواطنين والمقيمين في الدولة، ومساعدة العالم أجمع، و"لا تشيلون هم".
كانت هذه تفاصيل خبر دولة الإمارات تحمي العمال من كورونا بمركزي فحص في مصفح بأبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.