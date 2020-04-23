دولة الإمارات تحمي العمال من كورونا بمركزي فحص في مصفح بأبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

وفرت أبوظبي فحص فيروس "كوفيد 19" لجميع عمال المناطق الصناعية بمنطقة مصفح من خلال إنشاء مركزي فحص خاصين بفئة العمال.



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يأتي ذلك في إطار الجهود الوقائية والاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات للحفاظ على صحة وسلامة السكان خاصة العمال والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء إنشاء مركزي فحص العمال بمنطقة مصفح في إطار جهود الإمارات الحفاظ على سلامة وصحة السكان من خلال مراكز الفحص المنتشرة على مستوى الدولة لتؤكد دائما أن صحة الإنسان تتصدر الأولويات في مجتمع الإمارات.

وكل يوم تثبت قيادة دولة الإمارات أنها على قدر التحدي في وجه كل الأزمات، وقادرة على تقديم العون لكل المواطنين والمقيمين في الدولة، ومساعدة العالم أجمع، و"لا تشيلون هم".