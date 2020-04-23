عبدالله بن زايد: أزمة «كورونا» تتطلب تعزيز التنسيق والعمل الدولي الجماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن أزمة «كورونا» تتطلب تعزيز التنسيق والعمل الدولي الجماعي، وإعلاء قيم التضامن الإنساني العالمي من أجل مواجهتها وحماية شعوب العالم أجمع من تداعياتها.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع موسى فاكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث بحثا العلاقات الإماراتية الأفريقية وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول ين زايدورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مستجدات جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» على الساحة الدولية بشكل عام وفي قارة أفريقيا على وجه الخصوص، وسبل تقديم الدعم اللازم للدول الأفريقية من أجل مساعدتها على تجاوز تداعيات هذه الجائحة.

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وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما ودعم الدول الأفريقية بالمستلزمات الطبية والتقنيات التي تساعدها على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وتوفير الرعاية الصحية للمصابين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دعم دولة الإمارات لجهود الدول الأفريقية في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد وحرصها على مد يد العون والمساندة إلى كافة الدول المتأثرة من أجل مساعدتها على عبور هذه الأزمة.

كما أكد دعم دولة الإمارات الثابت لمفوضية الاتحاد الأفريقي، والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يعود بالخير على شعوب القارة الأفريقية.