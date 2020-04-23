أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي"،عن تمكن الجيش الليبي من القبض على الإرهابي محمد محمد السيد، الملقب بمحمد السنبختي. وأكد المسماري إن "السنبختي" عنصر خطير لا يقل خطورة عن "هشام العشماوي",موضحا أنه تم القبض عليه في منطقة غوط الشمال بطرابلس وتم ترحيله إلى بنغازي بنجاح. وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى تورط "السنبختي" بتفجير كنائس في مصر.

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كانت هذه تفاصيل خبر الذراع اليمنى لـ «هشام عشماوي»..المتحدث باسم «الجيش الوطني الليبي» يعلن القبض على الإرهابي محمد السنبختي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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