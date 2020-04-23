أوساط الجمهورية: مكافحة الفساد واسترداد الأموال يستلزمان إرادة سياسية صلبة

ركّزت أوساط متابعة، لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "​مكافحة الفساد​ واسترداد الأموال يستلزمان إرادة سياسيّة صلبة تضع نفسها تحت سقف ​القضاء​ والمؤسسات والقانون". وأشارت إلى أنّ "المشكل ليس بالقانون لأنّ هناك أكثر من 60 قانونًا من القوانين السياسيّة والأساسيّة في الدولة غير محترمة، لأنّ الثقافة السياسيّة في البلد تعتبر أنّ القوانين وُضعت لخدمتها، وهذه الثقافة تطوّع المؤسّسات لمصلحتها، فالإصلاح أهم من المحاسبة، والقصّة ليست قصّة أحجام ​الكتل النيابية​، بل قصّة الثقافة السياسيّة الّتي تعتبر أنّها فوق القانون".

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