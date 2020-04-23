محمد داوود: تصنيف الجامعة اللبنانية بين ال300 العالمية وال10 العربية مدعاة فخر

اشار الوزير السابق ​محمد داود داود​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "تصنيف ​الجامعة اللبنانية​ بين الـ 300 العالمية والـ 10 العربية مدعاة فخر وفسحة أمل في هذه الظروف العصيبة". وتابع قائلا "كل التقدير والثناء لرئيس الجامعة اللبنانية الدكتور ​فؤاد أيوب​ ولجميع العاملين في هذا الصرح الوطني".

وكان قد حقق لبنان من خلال جامعته الوطنية مراكز متقدمة عالميا وعربيا ومحليا في خدمة البشرية، واعلنت الجامعة اللبنانية في بيان، انها "صنفت من بين الجامعات الثلاثمئة الأولى عالميا والعاشرة عربيا والثانية محليا في تصنيف مؤسسة "التايمز العالمية للتعليم العالي" لعام 2020 حول مدى تعزيز الجامعات في العالم لثمانية من أهداف التنمية المستدامة (3،4،5،8،10،12،13،17).

كما احتلت الجامعة اللبنانية المرتبة الثالثة والثمانين في العالم على مستوى تحقيق هدف التنمية المستدامة الثامن والمتعلق بـ"تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع"، بما يعنيه ذلك من رغبة سوق العمل المحلي والعالمي في استقبال خريجي الجامعة اللبنانية وثقته بهم".​​​​​​​