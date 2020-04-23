مرجع سياسي للجمهورية: قوة الحكومة تكمن في أن لا بديل عنها حاليا

لفت مرجع سياسي موالٍ للحكومة، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "قوّة ​الحكومة​ تكمن في أنّ لا بديل عنها حاليًّا، ويمكن القول إنّها مهما بدت ضعيفة الآن، فهي مستمرّة في الحكم على الأقل حتّى ما بعد ​الانتخابات النيابية​ المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ "ثمة استحقاقًا حقيقيًّا أمام الحكومة يؤكّد هذا الاستمرار أو عدمه، ويتمثّل بالخطّة الماليّة الإنقاذيّة الّتي يُفترض أن تأتي بصيغة تحظى بثقة الداخل والخارج بها، وأمّا إذا كانت خلاف ذلك، فبالتأكيد سيكون من الصعب على الحكومة أن تكمل".

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