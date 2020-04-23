مصادر قريبة من السراي للجمهورية: دياب صلب ومن يعتقد أنه سيتراجع أو يخضع فهو واهم

أكّدت مصادر قريبة من ​السراي الحكومي​ لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ صلب، ولن يتراجع أمام الهجومات المتتالية على الحكومة، فمَن كان يعتقد أنّ دياب سيتراجع أو سيخضع فهو واهم، وحكومته لديها مهمّة محدّدة، صعبة بلا أدنى شك، لكن قراره هو الاستمرار ومواجهة تحدّيات الأزمة الراهنة".

في السياق ذاته، لفتت مصادر موالية، لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "هجوم المعارضة على الحكومة، ينطلق من خلفيّة "قم لأقعد مكانك"، مشيرةً إلى "أنّنا نتوقّع أي شيء من هذه المعارضة، فبعض مكوّناتها لم يصدّق أنّه اصبح خارج الحكم، وهو يسعى بكلّ ما أوتي من قدرة سياسيّة وشعبيّة أن يعود إلى السلطة من جديد".

وركّزت على أنّ "الكل يعلم أنّ هذه المعارضة، وقبل تشكيل ​حكومة حسان دياب​، تعاطت مع حكومته كحكومة موقّتة، انتقاليّة ولفترة محدودة، وأنّ هناك توقيتًا حدّدته هذه المعارضة لرحيل الحكومة في فترة لا تتجاوز شهر أيار المقبل، والآن من خلال حملتها على الحكومة تريد أن تحقّق هذا الأمر"، موضحةً أنّ "الإنفعال الّذي نلاحظه لدى بعض مكوّنات المعارضة، مردّه إلى عدم قدرتها على تحقيق هدفها".