أوساط معارضة للجمهورية: المواجهة صارت مفتوحة مع السلطة الحاكمة التي لا يمكن للبلد أن يتعايش معها

ركّزت أوساط معارضة لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "المواجهة صارت مفتوحة مع السلطة الحاكمة، الّتي تثبت كل يوم أنّ لا إمكانيّة للبلد في أن يتعايش معها، ومع ذهنيّتها الّتي تسعى إلى إلغاء الجميع"، لافتةً إلى أنّ "هذا التوجّه يلتقي حوله "​تيار المستقبل​" و"​حزب القوات اللبنانية​" و"​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ومكوّنات ​الحراك الشعبي​". إضغط للمزيد

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