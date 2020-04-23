عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "اجتماعًا عُقد مساء أمس، بين رئيس الحكومة ​حسان دياب​ ووزير المال ​غازي وزني​ وحاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، من أجل البحث في الخطوات المقبلة، ولا سيما ما يتعلّق بالتعاميم الّتي أصدرها وسيصدرها "مصرف لبنان"، وكيفيّة التنسيق بين الحكومة والسلطات النقديّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: اجتماع عقد أمس بين دياب ووزني وسلامة للبحث بالخطوات المقبلة وبتعاميم مصرف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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