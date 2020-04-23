توقيف أحد السجناء الفارين من سجن نظارة وادي خالد

أوقفت ​مديرية المخابرات​ في الجيش اللبناني أحد ​السجناء​ الفارين من سجن نظارة ​وادي خالد​. وأفادت معلومات امس عن تمكّن 4 مساجين من الهروب من نظارة مخفر قوى الأمن الداخلي في منطقة وادي خالد، والتحريات جارية بحثاً عنهم. وهم: (د.م)، (أ.ع)، (أ.س) و(ص.خ).

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