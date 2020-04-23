القبس: 900 لبناني يستعدون لمغادرة الكويت

كشفت مصادر مطلعة لـ "القبس" أن أكثر من 900 مقيم من الجالية اللبنانية في البلاد أبدوا رغبتهم في العودة إلى لبنان، وسجّلوا أسماءهم في سفارة الجمهورية اللبنانية لدى الكويت، بانتظار فتح المجال الجوي والتنسيق بين البلدين تمهيداً لإطلاق رحلات الطيران.
وتوقعت المصادر تسيير رحلة من الكويت إلى بيروت عبر طيران الشرق الأوسط بعد تاريخ 27 نيسان الجاري، موضحة أن بين الراغبين بالعودة إلى لبنان من لديهم إقامات سارية حتى عام 2021، لكن بينهم أيضاً أناساً فقدوا وظائفهم بسبب تداعيات "كورونا"، ويفضّلون الرجوع إلى وطنهم لحين انقشاع هذه الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها.
إلى ذلك، كشفت مصادر في قطاع الطيران احتمال مشاركة كل من الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة في عمليات نقل المقيمين اللبنانيين الراغبين في العودة إلى ديارهم، وذلك بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في البلاد والطيران المدني.
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