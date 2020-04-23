القبس: 900 لبناني يستعدون لمغادرة الكويت

كشفت مصادر مطلعة لـ "​القبس​" أن أكثر من 900 مقيم من الجالية ال​لبنان​ية في البلاد أبدوا رغبتهم في العودة إلى لبنان، وسجّلوا أسماءهم في سفارة ​الجمهورية​ اللبنانية لدى ​الكويت​، بانتظار فتح المجال الجوي والتنسيق بين البلدين تمهيداً لإطلاق رحلات الطيران.

وتوقعت المصادر تسيير رحلة من الكويت إلى ​بيروت​ عبر ​طيران الشرق الأوسط​ بعد تاريخ 27 نيسان الجاري، موضحة أن بين الراغبين بالعودة إلى لبنان من لديهم إقامات سارية حتى عام 2021، لكن بينهم أيضاً أناساً فقدوا وظائفهم بسبب تداعيات "​كورونا​"، ويفضّلون الرجوع إلى وطنهم لحين انقشاع هذه ​الأزمة​ وعودة الحياة إلى طبيعتها.

إلى ذلك، كشفت مصادر في قطاع الطيران احتمال مشاركة كل من ​الخطوط الجوية الكويتية​ وطيران الجزيرة في عمليات نقل المقيمين اللبنانيين الراغبين في العودة إلى ديارهم، وذلك بالتنسيق مع ​السفارة اللبنانية​ في البلاد و​الطيران المدني​.