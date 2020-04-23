أوساط الحراك للجمهورية: يجري التحضير لإطلاق تحركات مثكفة نوعية وشاملة بالمرحلة المقبلة

أكّدت أوساط ​الحراك الشعبي​ لصحيفة "الجمهورية"، أنّ المسيرات السيّارة في بعض المناطق ال​لبنان​ية، وفي محيط ​الأونيسكو​ تحديدًا، الّتي واكبت ب ​الجلسة التشريعية​ "هي أوّل غيث تحرّكات مكثّفة يجري التحضير لإطلاقها في المرحلة المقبلة، في وجه السلطة الّتي تمعن في ال​سياسة​ ذاتها الّتي أَدخلت لبنان في هذه الأزمة، والّتي ترعى حكومة لا تبدو معنيّة بما آل إليه حال اللبنانيّين من تدهور".

وأشارت إلى أنّ "هذه التحرّكات ستتمّ بطريقة منسّقة بين مختلف المجموعات، ومختلفة عمّا كانت عليه منذ انطلاق انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، بحيث ستكون تحرّكات نوعيّة وشاملة وعلى نطاق واسع، حتّى الوصول إلى سلطة بديلة تضع العلاجات الفوريّة لهذا الإنهيار".

