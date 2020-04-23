سلطات تركيا أجلت 880 مواطنا من الكويت والسعودية والسودان كانوا عالقين بسبب تداعيات كورونا

أجلت ​السلطات التركية​، على متن 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية، 880 من مواطنيها من ​الكويت​ و​السعودية​ و​السودان​، كانوا عالقين في البلدان الثلاثة، جراء تداعيات فيروس "كورونا".

وحطت طائرة أولى في مطار "أسنبوغا" في العاصمة ​أنقرة​، وعلى متنها 348 شخصًا عائدين من الكويت، وأُخرى في مطار "عدنان مندريس" بولاية إزمير، وعلى متنها 350 مواطنًا عائدًا من السعودية. كما حطّت طائرة ثالثة في مطار ولاية باطمان، وعلى متنها 182 شخصا عائدين من السودان.

وجرى نقل القادمين عبر الرحلات الثالثة، إلى مساكن طلابيّة عبر حافلات خاصّة، من أجل إخضاعهم للحجر الصحّي مدّة 14 يومًا. وأجرت الفرق الطبيّة في المطارات الثلاثة فحوصًا أوليّة على العائدين.