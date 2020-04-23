أجلت السلطات التركية، على متن 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية، 880 من مواطنيها من الكويت والسعودية والسودان، كانوا عالقين في البلدان الثلاثة، جراء تداعيات فيروس "كورونا".
وحطت طائرة أولى في مطار "أسنبوغا" في العاصمة أنقرة، وعلى متنها 348 شخصًا عائدين من الكويت، وأُخرى في مطار "عدنان مندريس" بولاية إزمير، وعلى متنها 350 مواطنًا عائدًا من السعودية. كما حطّت طائرة ثالثة في مطار ولاية باطمان، وعلى متنها 182 شخصا عائدين من السودان.
وجرى نقل القادمين عبر الرحلات الثالثة، إلى مساكن طلابيّة عبر حافلات خاصّة، من أجل إخضاعهم للحجر الصحّي مدّة 14 يومًا. وأجرت الفرق الطبيّة في المطارات الثلاثة فحوصًا أوليّة على العائدين.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تركيا أجلت 880 مواطنا من الكويت والسعودية والسودان كانوا عالقين بسبب تداعيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.