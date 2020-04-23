إنخفاض حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في الصين مع تسجيل 10 حالات ولا وفيات

كشفت لجنة الصحة الوطنية في ​الصين​، أنّ "البر الرئيسي سجّل عشر إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، نزولًا من 30 حالة كان قد سجّلها قبل يوم، وذلك مع انخفاض عدد الحالات الوافدة والّتي تعكس الإصابات بين مسافرين قدموا من الخارج.

وأوضحت أنّ "هناك ست حالات وافدة من بين الإصابات المؤكّدة الجديدة بمرض "​كوفيد 19​"، انخفاضًا من 23 حالة في اليوم السابق. ولفتت إلى أنّ "عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس ولم تظهر عليهم أعراض الإصابة، انخفض أيضًا إلى 27 بعدما كان 42 يوم أمس".

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة ب​فيروس كورونا​ في بر الصين الرئيسي 82798 إصابة. ولم يتمّ تسجيل أي حالات وفاة جديدة نتيجة الفيروس، ليظل الإجمالي 4632 وفاة.