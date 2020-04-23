رئيس وزراء أستراليا دعا أعضاء منظمة الصحة للمشاركة بتحقيق حول كورونا

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، كلّ أعضاء "منظمة الصحة العالمية" إلى أن "يتعاونوا في دراسة مستقلّة مقترَحة حول انتشار فيروس "كورونا" المستجد".
ولفت في لقاء مع صحافيّين في كانبيرا، إلى أنّه "حين تتوجّه إلى عضو في منتدى مثل "منظمة الصحة العالمية"، فمن المفترض أن تجد مسؤوليّات والتزامات مرتبطة بذلك"، مؤكّدًا "أنّنا نودّ أن يكون العالم أكثر أمانًا في ما يتعلّق بالفيروسات، وأرجو أن تشاركنا أي دولة أخرى، سواء كانت الصين أو غيرها، ذلك الهدف".
وكان موريسون قد تحدّث أمس مع عدد من زعماء العالم من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف حشد التأييد لإجراء تحقيق في أصل نشأة فيروس كورونا المستجد الّذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.
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