شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية باستمرار غلق المحال والمقاهى ليلا حتى بعد انتهاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضوان الزياتى، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن استمرار غلق المحال العامة والورش والمقاهي وجميع الكافيهات فى الساعة الثامنة مساء فى فصل الشتاء، والتاسعة فى فصل الصيف، وذلك طوال العام بشكل مستمر بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الدول على مستوى العالم يتم تفعيل هذا النظام بها بشكل دورى، حيث يتم غلق جميع الأنشطة سالفة الذكر فى ساعة محددة من الليل، وتستأنف نشاطها صباحا، مؤكدا أن هذا الإجراء يصب فى إطار الصالح العام سواء للمواطنين أو الدولة، فعلى الرغم من حديث البعض حول تأثير الغلق على الاقتصاد أو الأوضاع الاقتصادية إلا أن هذه ستكون بمثابة نقطة نظام وتحول فى سلوكيات المجتمع ويتم الحصول على كافة المستلزمات فى المواعيد الرسمية، وفى نفس الوقت لن يتم الاستغناء عن أيا من العاملين فى هذه الأماكن.

وأضاف عضو البرلمان، أن أزمة فيروس كورونا، وتعليق حركة المواطنين كإجراء ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية وغلق المحال فى توقيتات محددة، أظهرت أنه من الممكن تطبيق هذا النظام بشكل دوري طوال العام، ولن يؤثر على الاقتصاد أو حجم العمالة، حيث يتم توزيع العالمين على مدار ساعات العمل المحددة، لافتا إلى أن المقترح يهدف لتخفيف الزحام وفى نفس الوقت الاستفادة من الأزمة الراهنة.