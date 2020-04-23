الصين تعلن عن 10 إصابات جديدة بكورونا وتؤكد عدم تسجيل أي وفيات

أعلنت " سكاى نيوز عربية، أن الصين سجلت 10 إصابات جديدة بفيروسكورونا المستجد.
وأضافت فى تقرير عن آخرمستجدات أخطر فيروس يهدد البشرية، عدم تسجيل أي وفيات جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 82798 والوفيات 4632.
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