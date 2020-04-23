شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ثالث نائب في البرلمان المالي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وكالة أنباء مالي،أن النائب هو بيلكو با، وتأتي وفاته بعد يوم واحد من وفاة النائب "حبيب صوفارا" الذي خسر في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وكانت دولة مالي قد شهدت يوم 29 مارس الماضي المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، وهو ما آثار مخاوف عديدة من أن تكون هذه الانتخابات سبباً في نشر الفيروس في البلاد، خاصة بعد أن ثبت أن بعض النواب المشاركين في الانتخابات كانوا مصابين.
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