قالت شركة أمن سيبراني، إنها اكتشفت ثغرة في أجهزة آيفون وآيباد ربما أتاحت سرقة بيانات على مدى سنوات.
واعترف متحدث من أبل بوجود خلل في النظام البرمجي للبريد الإلكتروني لأبل بأجهزة آيفون وآيباد المعروف باسم (ميل آب)، وأوضح أن الشركة توصلت إلى حل سيكون متاحا ضمن التحديث القادم لملايين الأجهزة التي بيعت عالميا.
وقال زوك أفراهام الرئيس التنفيذي للشركة إنه "عثر على دليل على أن هذه الثغرة تم استغلالها في ما لا يقل عن 6 عمليات اختراق إلكترونية".
وأشار إلى أن "الثغرة يمكن الولوج إليها عن بعد وأنها استخدمت بالفعل في اختراق أجهزة مستخدمين من كبار الشخصيات".
وأكد أنه وجد ما يدل على أن برنامجا خبيثا استغل الثغرة في نظام تشغيل هواتف أبل "آي.أو.إس" منذ يناير/ كانون الثاني 2018. ولكنه لم يستطع تحديد هوية المخترقين.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة... سرقة بيانات أكثر من نصف مليار هاتف آيفون وأبل تعترف بالخلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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