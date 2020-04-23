شرب الماء مع الاكل.. مضر أم مفيد لصحتنا؟

يصنع الفم أثناء تناول الطعام، اللعاب الذي يحتوي على الإنزيمات الهاضمة التي تساعد على تكسير ومضغ الطعام، ويعتبر هذا اللعاب مهم جدا في عملية الهضم السليمة، بحسب موقع "كولكشن إيفليوشن".

وذكرت الدراسات أن المعدة تحتوي على العصارة التي تساعد في عملية الهضم وقتل أي بكتيريا يمكن أن تكون موجودة في الطعام، وأيضا تقوم بكسر الطعام والسماح للمعدة بتحويل الطعام لأجزاء دقيقة يمكنها الدخول للأمعاء الدقيقة، ثم يستقبل الكبد كل تلك المواد الغذائية الموجودة في الطعام التي ترسل من خلال مجرى الدم، ويقوم بتوزيع المغذيات إلى مناطق مختلفة للجسم، لتحديد ما يمكن الاستفادة منه فورا أو ما يمكن حفظه للاستفادة منه لاحقا، ويتطلب الكبد كمية وافرة من الماء ليقوم بوظيفته على الوجه الأمثل.