138 وفاة جديدة بفيروس كورونا في هولندا وارتفاع عدد الإصابات إلى 34842

أعلن معهد الصحة العامة في ​هولندا​، "ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد 708 حالات لتصل إلى 34842 إصابة". وأفاد بـ"تسجيل 138 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 4054"، مكرّرًا الإشارة إلى أنّ "الأعداد الحقيقيّة أعلى من ذلك على الأرجح، لأنّ الفحوصات لا تُجرى لجميع الحالات المحتمَلة".

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