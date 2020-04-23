بدء سريان حظر التجول في 31 ولاية تركية لمدة 4 أيام لمواجهة "كورونا"

بدأ سريان ​حظر التجول​ في 31 ولاية تركية، لمدّة 4 أيام، ضمن الإجراءات الإحترازيّة لمواجهة تفشّي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وكانت ​وزارة الداخلية التركية​ قد نشرت من قبل تعميمًا بخصوص هذا الحظر الّذي من المُنتظَر أن ينتهي الساعة الثانية مساء الإثنين المقبل، وأرسلته الداخلية إلى جميع الولايات بشأن إجراءات مكافحة "كورونا". وبحسب التعميم "سيُفرض حظر تجوّل أيام 23 و24 و25 و26 نيسان الحالي، على أن تُفتح المحال التجارية أبوابها بين التاسعة صباحًا والثانية ظهرًا يومي الخميس والجمعة فقط (خلال الحظر) بسبب دخول ​شهر رمضان​، بشرط شراء المواطنين من أقرب المحال التجارية".

وستُغلق المحلات التجارية أبوابها تمامًا يومي السبت والأحد من أيام حظر التجوال، وسيقتصر عمل ​المطاعم​ ومحلات الحلويات على خدمة التوصيل المنزلي؛ فيما ستواصل مؤسسات الخدمات العامة الحكومية عملها، مثل المطارات والموانئ والمعابر الحدودية والجمركية، والطرق البرية، ودور العجزة ورعاية المسنين، ومراكز التأهيل والطوارئ، ومراكز إدارة الطوارئ والكوارث "آفاد"، ومكاتب مجموعة "الوفاء للدعم الاجتماعي" والعديد من هيئات الإغاثة الإنسانية؛ وذلك بحسب التعميم أيضًا.