الصحة المغربية: تسجيل 4 حالات وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في ​وزارة الصحة المغربية​ محمد اليوبي، "تسجيل 237 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المغرب إلى 3446 حالة".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّه "تمّ تسجيل تماثل 24 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتّى الآن إلى 417 شخصًا"، لافتًا إلى أنّه "تمّ أيضًا تسجيل 4 حالات وفاة إضافيّة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 149 حالة إلى حدود الساعة، لتبلغ بذلك نسبة الفتك أي النسبة المئوية للوفيات من بين مجموع الحالات المؤكّدة 4.3 في المئة".