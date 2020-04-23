شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رائف تمراز يتقدم ببيان عاجل لتوفير مكان لأصحاب الاسطبلات بقلعة الخيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التنمية المحلية والزراعة، بشأن توفير مكان بديل لأصحاب اسطبلات منطقة قلعة الحصان العربى، وذلك بعدما فؤجى أصحاب الاسطبلات وأعضاء الجمعية الرياضية لسباق الخيل والفروسية بوجود تعليمات شفوية بإخلاء الاسطبلات التابعة للجمعية بمنطقة اسطبلات الخيل المجاورة للجمعية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن أعداد الخيول فى المنطقة حوالى ألفين حصان، وأن هناك كثير من العاملين فى هذا الأمر، سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة في حدود، ما يقرب من 4 آلاف أسرة هو ما يجب أخذه بعين الاعتبار قبل تنفيذ مثل ذلك القرار و خاصة بالظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل الوضع الراهن.

وطالب عضو اللجنة، منح المواطنين مهلة لنقل الخيول بشكل اَمن، مؤكدا أن أصحاب الاسطبلات لم يبدو اعتراضهم على تنفيذ القرار، ولكنهم يريدون منحهم فرصة وتوفير مكان بديل لنقل الخيول به بشكل اَمن ومناسب، وإعطاء مهلة مناسبة لذلك، محذرا من إهدار ثروة قومية تتمثل في الخيول وهي خيول عربية أصيلة من سلالات نادرة وقيمتها كبيرة كما أن لها تأثير كبير على رياضة الخيل داخل مصر وخارجها حيث يتم عقد سباقات دولية لها.