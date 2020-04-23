شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر من الترويج لمنتجات وهمية عبر مواقع التواصل بشأن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الترويج عن منتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بدعوى أنها اختبار لاكتشاف فيروس كورونا المستجد، مما يؤكد أن هذه المواقع تمارس أعمال النصب على المواطنين مستغلين الأزمة الراهنة من أجل ممارسة أعمال النصب عليهم، حيث يتم استهداف كافة الشرائح العمرية فى هذا الأمر وخاصة الأماكن التى يوجد بها إصابات كثيرة.

وحذر عضو مجلس النواب، المواطنين من مثل هذه المنتجات، مؤكدة أنها غير حقيقية وغير معتمدة من أى جهة رسمية، وأنها مجرد خدعة وعملية نصب كبيرة من قبل بعض القائمين على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن هذه الأشياء من الممكن أن تنعكس على المواطنين بالسلب، وذلك سواء عدم القدرة على التحقق من الوضع الصحى لأن الأجهزة غير معتمدة وغير حقيقية ونتائجها غير موثقة على الإطلاق بالإضافة لإنفاق المبالغ الطائلة على هذه المنتجات دون جدوى.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون لوزارة الصحة دور فى هذا الأمر، وذلك من خلال عمل نشرات توعية عن الكواشف الأصلية لاكتشاف فيروس كورونا، والاختبارات المعتمدة من قبل الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة لعدة الانسياق خلف هذه الدعوات والممارسات الخاطئة والدعاية الترويجية لمنتجات وهمية لن تغنى ولن يكون لها دور فى اكتشاف الفيروس من عدمه.

وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين الحصول على المعلومات الدقيقة من القنوات الرسمية، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة فى الفترة الأخيرة وعلى وجه التحديد فى ملف أزمة فيروس كورونا، سواء من خلال حزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية، أو التعامل بشفافية ومصداقية فى إعلان أرقام الإصابات بشكل يومى، مما يعنى أن جميع المعلومات الخاصة بالفيروس معلنة ولا داعى لشراء بعض المنتجات الوهمية على مواقع التواصل.