لا وفيات لليوم الخامس.. الصين تسجل 10 إصابات بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

سجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا ، بينما لم تسجل أي حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس بأن من بين الحالات العشر الأحدث هناك 6 حالات لأشخاص وافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82798 حالة ، فضلا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.