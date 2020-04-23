مصممة ديكور تطلب الخلع: "أجبرني أطبخ له كوارع وممبار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

"أجبرني أطبخ له كوارع وممبار.. وفي فرق كبير بينا في التعليم والطبقة".. هكذا بررت "رجاء ع."، (30 سنة) مصممة ديكور، رفعها دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بخلع زوجها التاجر ميسور الحال.

وفي نص دعواها، تقول رجاء: "تزوجت منذ عام من (س. م.) 34 سنة، صاحب محلات لبيع الأدوات الصحية، والمشكلة التي أعاني منها هي عدم التزام زوجي بعادات وتقاليد أسرتي، فزوجي يتعامل بدون تفكير مع الناس".

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وأضافت الزوجة في دعواها رقم ٢٩٣١ لسنة ٢٠١٩ : "من بداية زواجنا وأنا لا أشعر بمشاعر الارتباط بيننا، فزوجى ميسور ماديا لكنى فعلا اقتنعت أن فرق التعليم يجعل الفراغ في العلاقات كبير ولا يمكن احتماله، شعرت منذ البداية بأن تلك الزيجة سيأتي عليها يوم وتنتهي".

واستكملت: "يتحدث معي بأسلوب غير لائق، والغريب تغير سلوكه وطريقته أمام أسرته، لكني لم أشكوه لأسرتي، ومع تحملي طالبني بأكلات غريبة لم أطبخها من قبل لكني لتجنب الخلافات أقوم بطبخها، حتى طالبني بطبخ كوارع وممبار، وهو يعلم بأنني لا أحب تلك الأكلات لكنه أجبرني".

وتابعت الزوجة: "أصبحت لا أتحمل حياتي مع زوجي، فطلبت الطلاق منه لكنه رفض، وبعدها علمت أسرتي بأني لا أريد الاستمرار معه لاستحالة وجود مشاعر بيننا ففرق الطبقات واضح جدا في التعاملات، ولم يكن أمامي إلا الذهاب لمحكمة الأسرة".​