كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بوقف الهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت، وفقا لما أفادت به "سي إن إن" في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يومًا، مشيرًا إلى أن هذه المدة قابلة للتمديد أو للتغيير "بناء على الظروف الاقتصادية".

ولفت ترامب، إلى أن هذا التعليق لا يشمل تأشيرات العمالة المؤقتة، ولكن يشمل طلبات الإقامة الدائمة (جرين كارد).

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وقد أصدر ترامب، في وقت سابق، توجيهات بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تدريجيا، مشيرا إلى أن بعض الولايات قد تفتح بحلول 1 مايو المقبل، وأن كل ولاية ستتمكن من الشروع في فتح الاقتصاد بعد تسجيل تراجع بعدد إصابات كورونا يستمر لما لا يقل عن 14 يوما متتاليا.

وقال ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر: "لن نخذل أبدا صناعة النفط والغاز الأمريكية العظيمة. أصدرت تعليماتي إلى وزير الطاقة ووزير الخزانة لصوغ خطة ستتيح أموالا حتى تكون هذه الشركات والوظائف المهمة جدا آمنة لوقت طويل في المستقبل".

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.