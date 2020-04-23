شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تٌقرر تخفيف الحظر في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

قررت موريتانيا التخفيف من حظر التجول بداية من أول يوم في شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا القرار بحسب وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، نتيجة عدم تسجيل موريتانيا حالات إصابة جديدة بكورونا منذ أيام، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيصاحبه المزيد من الحزم والصرامة تجاه المخالفين.

وأكد أن خطر انتشار هذه الوباء في البلاد مازال قائمًا، في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة.