شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف أردوغان من خسارة الرئاسة تنعكس على إدارته لأزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أن فشل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فرض حظر تجول يعود إلى عدم ثقة مواطنيه فيه.

وبحسب تقرير لـ «تيسا فوكس»، نزل مئات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في جميع أنحاء تركيا في منتصف ليل 10 أبريل، بعدما أعلنت الحكومة عن حظر مفاجئ للتجول في 31 ولاية تركية، بما فيها إسطنبول والعاصمة أنقرة بقصد إبقاء الناس داخل بيوتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، في استجابة لتفشي الإصابة بفيروس كورونا.

غياب الثقة

ومضى التقرير يقول «لكن توقيت الإعلان عن القرار كان خطيرا. كان من المقرر أن يستمر حظر التجول 48 ساعة، ولكن الأتراك الذين لا يثقون في حكومتهم اعتقدوا أن الحظر سيمدد دون إنذار مسبق، ما دفعهم إلى التدافع على الأسواق لتخزين مواد غذائية».

وأضاف «خلال ذلك، حصلت مشادات عندما أفرغ مواطنون رفوف المحلات الصغيرة التي كانت لا تزال مفتوحة، فيما لم يلتزم سوى عدد قليل منهم بتعليمات التباعد الاجتماعي».

ومضى يقول «ما فاقم حالة الفوضى عدم إعلام عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عضو الحزب الجمهوري المعارض، بشكل مسبق بقرار إغلاق المدينة بالكامل».

ونوه التقرير بأن عدم إعلامه بالقرار حرم بلدية المدينة من فرصة طمأنة السكان بأنهم لم يُتركوا دون طعام أو دعم، أو لتنظيم حركة نقل عام خاصة بعمال الرعاية الطبية الأساسية.

وبحسب التقرير، أدان إمام أوغلو، عبر تويتر، قرار الإغلاق المفاجئ، قائلا: إن مثل هذا الإجراء الذي يتخذ من جانب واحد لا يفيد سوى في إثارة الفوضى والذعر.

ومضى يقول: «دفعت حالة الذعر التي صاحبت الإغلاق المفاجئ وزير الداخلية التركي إلى تقديم استقالته، التي رفضها أردوغان. وأصدر مكتب الرئيس بيانا نفى فيه وجود أية مشكلة تتعلق بالسلامة العامة».

تلاعب الحكومة

وتابع «منذ بداية تفشي فيروس كورونا في تركيا، رفضت حكومة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، التعاون مع رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض».

وأوضح أن إغلاق المدن كان أحدث حلقة في سلسلة أحداث تلاعبت فيها الحكومة التركية بالسياسات على حساب مواطنيها، واتخذت قرارات تصب في مصلحتها دون تواصل واضح.

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ومضى تقرير المجلة الأمريكية يقول «منذ أسابيع يطالب إمام أوغلو بفرض حظر تجول في المدينة، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي رد على رسائل بعث بها إلى أردوغان للتأكيد على وجوب العمل سويا لمنع حدوث أزمة».

وأضاف: «كما تردد صدى هذا النوع من عدم التواصل على لسان رئيس بلدية العاصمة أنقرة، وهو أيضا من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، ما قلص من قدرة الإدارات المحلية على التصدي للوباء».

وتابع التقرير: «ينظر أردوغان إلى إمام أوغلو، الذي هزم مرشح حزب العدالة والتنمية مرتين في انتخابات بلدية إسطنبول في 2019، باعتباره يمثل خطرا انتخابيا كبيرا، ومنافسا محتملا في الانتخابات الرئاسية لعام 2023. ومن ينجح في إدارة إسطنبول يكسب موطئ قدم في السياسات التركية».

سياسات الاستقطاب

وأشار إلى أن السياسات التركية شهدت منذ وقت طويل استقطابا بين أنصار حزب الشعب الجمهوري ومؤيدي حزب العدالة والتنمية.

وتابع: «في الانتخابات المحلية لعام 2019، خسر حزب العدالة والتنمية سلطته في أكبر ثلاث مدن تركية، ولكن بهامش ضئيل. ورغم الخطر الكبير الذي يشكله فيروس كورونا، سيطرت على قرارات أردوغان بخصوص الوباء هواجس احتمالات الهزيمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وأردف يقول: «لهذا السبب، يعمل حزب العدالة والتنمية على تقييد قدرة رؤساء البلديات من حزب الشعب الجمهوري على توفير الخدمات المحلية، وتوزيع المعونات الاجتماعية على المحتاجين، وخاصة أولئك الذين فقدوا أعمالهم نتيجة للفيروس».

ونقل التقرير عن بيرك إحسان، أستاذ مساعد للعلاقات الدولية لدى جامعة بيلكينت في أنقرة، قوله «يتمسك أولئك الشعبويون بفكرة إما الربح أو الخسارة، ولا يتركون فرصة للحلول الوسط. ويخشى أردوغان أن يترشح إمام أوغلو ضده، ولذلك لا يدع له مجالا لإدارة هذه الأزمة».

تقييد المعارضة

وأشار التقرير إلى أن الأمر وصل بالحزب الحاكم إلى درجة تقييد المعارضة في ولايات صغيرة، مضيفا «على سبيل المثال، أغلقت وزارة الداخلية في بلدية أنطاليا التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، مطبخا يقدم حساء الدجاج مجانا لحوالي ألفي شخص، كثيرون منهم فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا».

ونوه التقرير بأن المطبخ كان يدار من خلال تبرعات من العامة وليس من الحكومة، مضيفا: «بدأ هذا النمط من الصراع بين بلديات تديرها المعارضة مع الحكومة التركية، في خضم تفشي وباء كورونا، منذ هزائم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية لعام 2019. وتعمل الحكومة التركية منذ أكثر من عام، على سلب إيرادات وتحديد ميزانيات بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري».

ولفت التقرير إلى أن أزمة الوباء تزيد من حدة الانقسام بين حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية الحاكم، لكنها في الوقت نفسه قد تدفع جميع الأتراك لدعم المعارضة التي يقدم سياسيوها أنفسهم كممثلين حقيقيين للفقراء.