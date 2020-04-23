ترامب يأمر بتدمير أى قطعة بحرية إيرانية تستفز السفن الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

دافع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على قرار توجيه أمرا للبحرية الأمريكية بتدمير أى زورق إيرانى حال استفزاز سفن أمريكية.



وقال ترامب فى المؤتمر الصحفى اليومى حول جهود مكافحة كورونا، إنه أمر بذلك من قبل والتزمت الزوارق الإيرانية وكانت الأجواء طيبة، ولكنه لاحظ أمس أنهم بدأوا يقومون بذلك مرة أخرى، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال كان يمكن أن تحدث فى عهد أوباما، ولكن إدارته لن تسمح بذلك وستقوم بضربهم على الفور.

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وأكد الرئيس الأمريكى أمرت البحرية الأمريكية بضرب وتدمير أى قطعة بحرية إيرانية تستفز السفن الأمريكية فى البحر".

وذكر البنتاجون أن طهران أجرت قبل أسبوع "مناورات خطيرة" في البحر، وقالت واشنطن إن 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني "اقتربت مرات عدة" من 6 سفن حربية أمريكية كانت تقوم بمهمة مراقبة في الخليج العربي.

وأفاد بيان للجيش الأمريكى بأنه في مرحلة ما، اقتربت الزوارق الإيرانية لمسافة 10 ياردات من السفينة "ماوي"، التابعة لقوات خفر السواحل الأمريكية.