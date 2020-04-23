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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يقتحم مدينة "القربوللي" ويأسر 15 مسلحا بينهم مرتزقة سوريين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
أعلن الجيش الليبي بدء عمليات اقتحام مدينة "القربوللي" شمال مدينة ترهونة والتي اتخذتها مليشيات مصراته وزليتن كقاعدة خلفية في هجومها من ناحية الشرق على مدينة ترهونة.
وقال الضابط في الجيش الليبي محمود الرجوبي، إن قوات الجيش تحركت مع ساعات المساء لهذا اليوم لغرض اقتحام مدينة القربوللي واستهداف مواقع المليشيات بها.
وأشار الرجوبي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن "قوات الجيش دخلت مدينة القربوللي من عدة اتجاهات، وحاصرت المليشيات مما أسفر عن مقتل 8 عناصر مسلحة وأسر 15 عنصرا بينهم عدد من المرتزقة السورية".
وأكد الرجوبي أن "عبدالرؤوف الصاري أحد أهم قيادات مليشيات زليتن لقي مصرعه أثناء اشتباكات قوات الجيش مع عناصر المليشيات بمدينة القربوللي".
وأضاف أن عناصر المليشيات التابعة لمصراته وزليتن فرت من أرض المعركة تاركة مجموعات القتلى والجرحى وراءها، مبينا أن "السيطرة على القربوللي أصبحت مسألة ساعات قليلة بعد عملية التمشيط التي تقوم بها قوات الجيش حاليا".
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