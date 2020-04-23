منظمة الطيران المدنى الدولى : حركة النقل الجوى قد تفقد 1.2 مليار مسافر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020 قالت منظمة الطيران المدني الدولي يوم الأربعاء في بيان إن حركة نقل المسافرين جوا على مستوى العالم قد تفقد نحو 1.2 مليار مسافر، وهو ما يمثل انخفاضا بواقع الثلثين، بحلول سبتمبر أيلول 2020 بسبب التأثير الكبير لوباء كورونا على الطلب.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى توقعات باحتمال انخفاض الطاقة الدولية للسفر جوا بنحو الثلثين عن التوقعات السابقة الخاصة بالربع الأول والثاني والثالث من العام الحالي. وتسببت جائحة كورونا في عمليات إلغاء واسعة النطاق للرحلات الجوية وإبقاء أسطول الطائرات على الأرض.

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