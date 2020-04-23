شكرا لقرائتكم شاهد اعتقال لبناني قتل زوجته وشقيقه ولبنانيين و5 سوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منذ 18 سنة لم يهتز لبنان بمقتلة جماعية، كالتي حدثت الثلاثاء الماضي في بلدة بعقلين، البعيدة 45 كيلومترا عن بيروت، وفيها أقدم مازن حرفوش على ذبح زوجته الأم منه لطفلتين، سيرين وليانا البالغتين 6 و3 أعوام، وبعدها قتل شقيقه بطلقة على رأسه من بندقية صيد، فأرداه بعمر 27 سنة، وبطلقات البندقية قتل لبنانيين آخرين من بلدة مجاورة، ثم 5 سوريين بينهم طفلان، قبل أن يفر بوضح النهار، وبرفقته شقيق آخر اسمه فوزي، يعتقدون أنه شارك بطريقة ما في المجزرة.

التكهنات عن الدافع تتراوح بأن ما حدث كان غسلا للشرف، وآخرون ذكروا أن القتل نتج عن خلاف عائلي، لكن أحدا لا يملك أي دليل، الا بعد التحقيق مع حرفوش الذي سدد طعنات سكينية عدة الى زوجته منال تيماني، البالغة 33 سنة، ثم أجهز عليها ذبحا في البيت، ربما لشدة غضبه منها، أو ليتأكد أكثر من موتها، بحسب ما تستنتج "العربية.نت" مما جمعته من معلومات من مواقع التواصل ووسائل اعلام محلية، ثم غادر حاملا معه بندقية صيد، فلحق به شقيقه الأصغر كريم بدراجته النارية حين وجده يسرع الى ورشة بناء مجاورة للبيت، ولما اقترب منه هشّم مازن رأس كريم بطلقة وقتله.



Advertisements



ثم مضى الزوج القاتل، الى حيث ورشة البناء القريية، فقتل بجوارها اثنين من عمالها السوريين، أحدهما اسمه ياسر الفرج، أب لثلاثة أطفال. أما الثاني، واسمه أحمد بسون، فقتله وقتل معه ابنيه الطفلين محمد وحسن، البالغان 10 و15 سنة، وأرداهم بطلقات من البندقية قتلى للحال، وبنار البندقية قتل أيضا عاملا سوريا آخر كان في الورشة، فخرّ صريعا وعثروا على جثته تحتها، ثم فر حرفوش وشقيقه من المكان، الا أن عمر الفرار كان قصيرا.

دوريات عدة من الشرطة تكاتفت بحثا عن مازن وأخيه فوزي، الفار معه في المنطقة الجبلية، الى أن عثر رجالها في أحد منازل بلدة "عينبال" الجارة لبلدة "بعقلين" حيث وقعت المقتلة الجماعية، على مازن حرفوش مختبئا مساء أمس الأربعاء في أحد المنازل، فداهموه عليه واعتقلوه واقتادوه، وفقا لما نراه في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" اعلاه. أما شقيقه، فلا يزال متواريا عن الأنظار وسط بحث كثيف من الشرطة المزودة بكلاب تتقفى أثره في المنطقة، ويتوقعون القاء القبض عليه في أي لحظة، خصوصا أن الجيش خصص هليكوبتيرات تبحث عنه في الغابات المجاورة.



مازن حرفوش، وابنتاه ممن قتلها بنفسه، وصورة لبلدة بعقلين



ومن المعلومات عن الزوجة القتيلة، أنها معلمة مدرسة، حاصلة على ماجستير بالرياضيات، وكانت في الفترة الأخيرة المعيل الوحيد لابنتيها وزوجها العامل كحارس أمني في "الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم" في بلدة "عاليه" المعروفة كمصيف بمحافظة جبل لبنان، ولم يكن يتقاضى ما يكفي لإعالة عائلته، وفقا لما ذكره عنه موقع "درج" الاخباري اللبناني.



وسبق للبنان أن اهتز في آخر يوليو 2002 بمقتلة شبيهة، ارتكبها في منطقة اليونسكو ببيروت موظف اسمه أحمد منصور، احتقن بالغضب على العاملين معه في "صندوق تعويضات معلمي المدارس الخاصة" لأسباب ادارية وما شابه، فقتل 8 منهم، وبسبب ما فعل نفذوا به حكم الاعدام في يناير 2004 رميا بالرصاص.