شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر يطالب تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب على بدر، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات واستغلال الأصول غير المستغلة، وكافة الموارد المتاحة للانتهاء من المشروعات العالقة بها دون إثقال كاهل الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال تحسين الدخل العام، وإنهاء معاناة المواطنين في حل بعض المشاكل والأزمات في بعض المحافظات.

وطالب عضو مجلس النواب، حصر الإمكانيات والموارد المتاحة بكل محافظة، والأصول غير المستغلة، لتعظيم مواردها الذاتية، حتى العنصر البشرى لابد من وضعه في الاعتبار حال إعداد هذا الحصر، ويتم وضع خطة حول كيفية استغلال هذه الموارد في زيادة الدخل العام لكل محافظة، بالإضافة للاعتمادات الخاصة بالخطة الاستثمارية بالموازنة العامة للعام المالى الجديد، خاصة وأن تعظيم الموارد الذاتية أصبحت سياسة عامة فى الوزارات والهيئات وكافة المؤسسات.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن تعظيم الموارد الذاتية يتوقف على أهمية الوقوف على طبيعة هذه الموارد، ومن الممكن أن يتم عقد مزيد من اللقاءات الدورية بين نواب المحافظات والجهات التنفيذية لإعداد حصر دقيق وشامل لكافة الموارد وكيفية الاستفادة منها، والمشروعات العالقة التى يجب سرعة الانتهاء منها، من خلال وضع جدول زمني وفقًا لما تم توفيره من اعتمادات مالية للخطة الاستثمارية، والموارد الذاتى التى سيتم تعزيزها، ومن ثم يتم إدراج كل المشاكل تباعًا، على أن يكون هناك جدية في الالتزام بالتنفيذ على أرض الواقع.