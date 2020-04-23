شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب تحويل وحدات طب الأسرة لمراكز طبية للاستفادة منها فى أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الوحدات الصحية لطب الأسرة فى عدد من المحافظات إلى مركز طبى، يتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، خاصة وأن أعداد هذه الوحدات كثيرة ومنتشرة على صعيد عدد من القرى بشكل جيد، مما يؤكد أنه فى حالة تحويلها لمركز طبى ستكون بمثابة إضافة جديدة للمنظومة الطبية فى مصر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المنظومة الصحية أحد أهم ركائز المجتمع، وفي الأزمة الأخيرة الخاصة بفيروس كورونا تأكد للجميع أن المنظومة الطبية هى أهم محور فى هذه الأزمة، وأن البنية التحتية إن لم تكن على قدر عالى من الاستعداد كانت الأوضاع ستتحول لسيناريو آخر، ولكن بفضل الجهود التى بُذلت فى السنوات الأخيرة بشأن الاهتمام بالمنظومة وهذا ما انعكس على الأوضاع الحالية.

وطالب عضو البرلمان، عمل حصر شامل بكافة وحدات طب الأسرة على مستوى الجمهورية، والاعتمادات المالية اللازمة لتحويلها إلى مركز طبى يستطيع أن يقدم كافة الخدمات والرعاية الصحية اللازمة، والطاقة البشرية اللازمة، والأجهزة والمعدات والتخصصات اللازمة، ومن ثم يتم وضع رؤية واستراتيجية عاجلة حول كيفية تحويلها على أن يتم هذا التحرك فى إطار سريع لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الوحدات.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخطيب المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، كشف تفاصيل مبادرة الوزارة لدعم المنظومة الصحية، والتي تتمثل في تدريب الطلاب بكليات الطب بحيث يكونوا خط دفاع ثانٍ للأطباء في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن المبادرة تطوعية وليست إلزامية، موضحا أن عددا كبيرا من الأطباء شاركوا في تلك الحملة، وتم بالفعل تدريب 15 ألف طالب من كليات الطب ليكونوا جاهزين للمشاركة في مواجهة فيروس كورونا.