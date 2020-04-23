الرجاء يتقشف بعد أداء غرامة «بني ياس»

أدى فريق الرجاء الرياضي غرامة 400 ألف دولار لفائدة فريق بني ياس الإماراتي، دفعة واحدة، بعدما كان الفريق الأخضر يطالب بأدائها على دفعات، 200 ألف دولار في الدفعة الأولى، و100 ألف دولار في الدفعة الثانية، و100 ألف دولار في الدفعة الثالثة. وأوضح مصدر رجاوي مسؤول أن فريق بني ياس الإماراتي رفض مقترح الرجاء أداء المبلغ على دفعات، ووافق على منح الفريق الأخضر مهلة 20 يوما أخرى من أجل أداء المبلغ.

وسارع الرجاء إلى أداء العقوبة أول أمس الاثنين، خوفا من عقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة أن الأخير هدد الفريق الأخضر بخصم نقاط من رصيده في حال لم يلتزم بالأداء في الوقت المحدد.

وتعود العقوبة المفروضة على الرجاء إلى الخلاف القائم بين الفريقين منذ عهد الرئيس الرجاوي السابق، محمد بودريقة، الذي كان قد وافق على إعارة اللاعب إسماعيل بلمعلم لفريق بني ياس، إلا أن اللاعب لم يلتزم بعقد إعارته، وعاد للمشاركة في تداريب النسور الخضر.

واضطر الرجاء إلى مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم لطلب تأجيل أداء باقي الغرامات المفروضة عليه إلى حين انتهاء أزمة كورونا، وعودة الأنشطة الرياضية، ليستفيد الفريق من مداخيل مبارياته، قصد توفير السيولة المالية لأداء غراماته.

ويتوقع أن يلجأ الفريق إلى تخفيض أجور موظفيه، ومحاولة إقناع لاعبيه وطاقمه التقني بالموافقة على تخفيض الأجور، حتى يتمكن من أداء مستحقاتهم آخر الشهر.