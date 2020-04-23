4 دول عربية أعلنت بعد غد الجمعة أول أيام شهر رمضان

أعلنت كل من مصر ولبنان والعراق وتونس، أن الجمعة، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بينما تتحرى السعودية وقطر ودول عربية وإسلامية أخرى رؤية هلال شهر رمضان، غدا الخميس الذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري.

وقد أعلن مفتي الجمهورية المصرية، شوقي علام، مساء اليوم الأربعاء، أن بعد غد الجمعة الموافق ل24 أبريل 2020 هو أول أيام شهر رمضان لعام 1441 هجرية.

من جهته أعلن مفتى الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، أن الخميس سيكون المتمم لشهر شعبان، وأن أول أيام شهر رمضان يوافق الجمعة، 24 أبريل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

من جانبه، قال رئيس ديوان الوقف السني في العراق سعد كمبش، خلال مؤتمر صحفي، إن رمضان يبدأ الجمعة، إثر عدم ثبوت رؤية هلال الشهر مساء الأربعاء. ومن المقرر أن يتحرى ديوان الوقف الشيعي هلال رمضان يوم الخميس.

أما في لبنان، فقد قالت دار الفتوى، في بيان، إنه “لم تثبت لدينا رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الخميس هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوما”.