من أصل 12 الجهة.. 5 جهات فقط لم يتجاوز عدادها 100 إصابة بفيروس كورونا

استطاعت 5 جهات من أصل 12 الجهة في المغرب إلى حدود، صباح اليوم الأربعاء، أن لا يتجاوز عدادها 100 إصابة بفيروس كورونا المستجد على عكس باقي جهات المملكة.

ويتعلق الأمر بكل من جهة كلميم واد نون، التي سجلت إصابة وحيدة بمدينة كلميم قد تماثلت للشفاء، الخميس الماضي، لتصبح الجهة بذلك خالية من فيروس كورونا بعد 30 تحليلة مخبرية 29 منها جاءت سلبية.

وسجلت جهة العيون الساقية الحمراء 4 إصابات بفيروس كورونا شفيت بالكامل لتصبح الجهة بـ0 حالة مع استبعاد 88 حالة جاءت نتائج تحاليلهم سلبية، فيما سجلت جهة الداخلة واد الدهب إصابتين مؤكدتين لحد الساعة.

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وعرفت جهة سوس ماسة استقرارا في عدد الإصابات، الذي بلغ 47 حالة مؤكدة مع استبعاد 751 بعد إجراء التحاليل المخبرية، فيما بلغ عدد المتعافين في الجهة 13 الحالة، و5 وفايات.

وشهدت جهة بني ملال خنيفرة تسيجل 63 إصابة مؤكة، فيما جرى استبعاد 731 شخصا بعد إجرائهم التحاليل المخبرية، التي جاءت سلبية، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 13 و6 وفيات.