وزارة التربية الوطنية تؤجل الامتحان الوطني لـ” BTS” بسبب كورونا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن تأجيل إجراء الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة التقني العالي “BTS” لدورة 2020.

وقالت الوزارة أنه تبعا للقرار القاضي بتمديد الحجر الصحي إلى غاية 20 ماي، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا “كوفيد 19″، فقد تقرر تأجيل إجراء الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة التقني العالي برسم دورة 2020 والذي كان مقررا إجراؤه ابتداء من يوم الاثنين 4 ماي 2020.

وأوضحت الوزارة، أنها ستعلن في وقت لاحق عن التاريخ الجديد لإجراء الامتحان المذكور، وكذا لإجراء جميع العمليات المتوجة لنهاية التكوين وذلك عن طريق قنوات التواصل المؤسساتية المعتمدة.