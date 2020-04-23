شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إذا اقتربت السفن الإيرانية من الأمريكية "فسننسفها نسفا" والان نبدء بالتفاصيل
وقال "لن نقبل بهذا. إذا فعلوا هذا.. إذا عرضوا سفننا للخطر وعرضوا طواقمنا وبحارتنا البواسل للخطر.. فلن أسمح بذلك، وسننسفهم نسفا".
ومضى قائلا "هذا تهديد. عندما يقتربون هكذا من سفننا وهم مسلحون ويضعون أسلحة لا يستهان بها على تلك السفن، فسننسفهم نسفا".
وسئل عن القمر الصناعي العسكري الذي أطلقته إيران يوم الأربعاء فقال "نتابع عن كثب".
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