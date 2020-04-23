شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهرين.. وفيات «كورونا» تتجاوز 25 ألفًا بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت هيئة الدفاع المدني في روما، أمس الأربعاء، عن 437 حالة وفاة جديدة في غضون 24 ساعة ليصل العدد الرسمي للضحايا إلى 25 ألف و85 ضحية.
وأوضحت إحصائيات السلطات الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس تجاوز 187 ألف حالة.
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