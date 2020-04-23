شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تعلن شفاء 12 حالة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السودانية أمس، شفاء 12 حالة من فيروس كورونا، فضلاً عن دخول 5 حالات اشتباه جديدة لمراكز العزل في السودان.

وأكدت التقارير الوبائية ارتفاع الإصابات المؤكدة في السودان إلى 140 إصابة من بينها 13 حالة وفاة.