شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تعلن شفاء 12 حالة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة السودانية أمس، شفاء 12 حالة من فيروس كورونا، فضلاً عن دخول 5 حالات اشتباه جديدة لمراكز العزل في السودان.
وأكدت التقارير الوبائية ارتفاع الإصابات المؤكدة في السودان إلى 140 إصابة من بينها 13 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان تعلن شفاء 12 حالة من «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.