شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: تخفيف «تدريجي» للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز، عن تخفيف "تدريجي وبطيء" للإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، في منتصف مايو لوقف انتشار الجائحة.

وخلال النقاشات البرلمانية حول التمديد الثالث لخطة الطوارئ حتى التاسع من مايو، أكد رئيس الوزراء الديمقراطي الاشتراكي، أمس الأربعاء، أنه يجب أن تمضي البلاد إلى "وضع طبيعي جديد".

وقال، إنه لا ينبغي لأحد أن يأمل في "قرارات محددة"، حيث إنه سيكون هناك "تقدم وانتكاسات".

وينص مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ على أنه يمكن للأطفال اعتبارا من يوم الأحد المقبل مغادرة المنزل لأول مرة منذ أكثر من ستة أسابيع.