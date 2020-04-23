شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يشن هجوما واسعا في البيضاء بعد خرق الحوثيين للهدنة والان نبدء بالتفاصيل
ونقل الموقع عن مصادر إن هجمات الجيش تتركز على مواقع باليسبل والحمة وشبكة حوران وباستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
وتشير المصادر إلى أن الجيش الوطني يحقق تقدمًا ملحوظًا في هجومه وانهيار ميليشيا الحوثي في مواقعها.
أما في الحازمية فذكرت المصادر أن الجيش الوطني تقدم وسيطر على جميع مناطق الميمنة بذي مضاحي والسيلة والصفراء وصولًا إلى شوكان ومنطقة هزاز.
وفي جهة جنوب المديرية فقد تمكّن الجيش الوطني من السيطرة على الحرجة والحمراء لتلتقي جميع الأفراد في مشارف منطقة عوين.
في جبهة الملاجم بالبيضاء أيضًا شن الجيش الوطني هجومًا كبيرًا على مواقع وتحصينات الحوثيين في «ميسرة فضحة» وما زال الهجوم مستمرًا حتى الآن فيما تتحدث المصادر عن تراجع حوثي تحت ضربات الجيش الوطني.
وكان الجيش الوطني حقق تقدمًا ملحوظًا في عدة جبهات بالأيام الماضية سواء في صرواح أو الجوف أو البيضاء.
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